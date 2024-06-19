Teksas'ta Kurban Bayramı coşkusu

​AMERİKA’NIN TEKSAS EYALETİNDE CAMİLER KURBAN BAYRAMI NAMAZI İÇİN DOLUP TAŞTI. BAZI CAMİLERDE KALABALIK CEMAAT SEBEBİYLE 3 AYRI SAATTE BAYRAM NAMAZI KILINDI.

Teksas, Amerika: Gevriye Shamsidden

Bayram namazı dolayısıyla camiler yine dolup taştı. 219 bin nüfusa sahip Firsco'da caminin genişletilmesine rağmen cemaatin yoğunluğundan dolayı, üç ayrı vakitte kılınmak suretiyle bayram namazları eda edildi.

Çevredeki şehirlerden biri olan ve 207 bin nüfuslu McKinney Teksa'ta Sheraton Hotel'in konferans salonunu kiralayarak bayram namazlarını orda eda ettiler.

Yine komşu şehirlerden biri olan ve nüfusu 289 bin olan iki büyük camiye sahip, Plano Texas'ta durum aynıydı.

Çevredeki birçok cami üç veya 4 bayram namazı kıldırmak şeklinde bayram namazlarını eda edebildi. Mescidlere sığmayan cemaat dışarılara taştı.

En aktif camilerden biri

Dallas Metroplex kapsamında yer alan ve 118 bin nufuslü Richardson Texas'taki en eski ve ilk camilerden biri olan Islamic Association of North Texas (IANT) yıllardır, İslami hizmetlerin en aktif bir şekilde yürütüldüğü camilerden biri.

Bir çok helal Müslüman marketlerin, restoranların İslamî okulların, hafızlık kurslarının yer aldığı ve büyük bir Müslüman nüfusuna sahip olan Richardson tx, bir çok islami hizmetlerin yürütüldüğü, belki de başlangıç merkezi olarak bilinen küçük ama İslami hizmetleriyle büyük, ve bugün büyüklü küçüklü bir çok mescid ve caminin yer aldığı bir şehir.

Islamic Association of North Texas (IANT) camisi her zamanki gibi bayram için de yine süslendi.

Sabah 6:45 ile 8:30 ve 10:00 olmak üzere üç ayrı bayram namazı eda edildi.

Civardaki marketlerin en yoğun olduğu dönemlerden biri, kurban siparişlerini alabilmek için, adeta bir yarış içerisindeler, şehir merkezlerin de belediyenin hayvan kesimine izin vermemesi ve kurban kesimine uygun bir her olmamasından dolayı, kurban siparişlerini alan marketler uygun mezbahanelerde kurbanları sahipleri adına kesip, poşetleyerek kurban etlerini sahiplerine iade etti.

Böylece kurban kesmek isteyen Müslümanlara bu kolaylığı sağlayacak bir önemli hizmeti de sunmuş oluyorlar.

İslam dünyası, kurban ibadetini ifa ederken, ne acıdır ki bayram boyunca, Gazzeliler de kurban vermeye devam etti.

Gazze’deki hunharca katliam bütün dünyanın ve en acı yönü de bütün Müslüman dünyasın gözünün önünde ve yanı başında bu olayların yaşanması, masum Filistinlilerin hunharca katledilmesi, Müslüman dünyasının sesiz kalmasıyla bu zulme ortak olması tarif edilemez bir zulüm olarak tarihe geçecek...