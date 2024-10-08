5 üniversiteliden 4’ü ümitsiz

ÖĞRENCİLERİN % 73’Ü GELECEKTE İŞ BULAMAYACAĞINDAN KORKARKEN % 81’İ İSE GELECEĞİNDEN ENDİŞE ETTİĞİNİ BELİRTTİ.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi üniversite öğrencilerinin durumuna ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada farklı üniversitelerden toplam 279 üniversite öğrencisi ile görüşüldü. Çalışmada en öne çıkan veri ise öğrencilerin yaşadığı gelecek kaygısı oldu.

BirGün’ün haberine göre, öğrencilerin yüzde 73’ü gelecekte iş bulamayacağından korkarken yüzde 81’i ise geleceğinden endişe ettiğini belirtti. Çalışmadan öne çıkan sonuçlar şöyle: Sadece ailelerinin olanakları ile geçimini sağlayan öğrencilerin oranı yüzde 48,6. Öğrencilerin yüzde 14,7’si ise çalışarak geçimini sağlıyor. Öğrenciler yaşadıkları en önemli ekonomik sorunları şöyle sıralıyor: Yeterli burs olanağının olmaması, aylık gelirin masrafları karşılamaması. Öğrenciler ayrıca ekonomik nedenlerle sağlıklı beslenememe ve sinema/tiyatro gibi faaliyetlere katılamadıklarını belirtiyor. Öğrencilerin neredeyse üçte ikisi aylık geliri ile yeterli ve dengeli beslenemiyor. Ayrıca yüzde 70’i en azından bir ana öğünü atlıyor. Yüzde 56’sı bazen yemek yemediği günler olduğunu belirtiyor.

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