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6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Genç Yorum’un gündemi yapay zekâ

06 Temmuz 2024, Cumartesi 01:34
BİLİM DÜNYASININ DİKKAT ÇEKİCİ KONULARINDAN BİRİ OLAN YAPAY ZEKÂYI ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN ELE ALAN GENÇ YORUM DERGİSİ TEMMUZ 2024 SAYISINDA KONU İLE İLGİLİ SORULARIN CEVABINI ARIYOR.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

HAZIRLAYAN: M. HULUSİ YAZICI
[email protected]

 

Genç Yorum Dergisi Temmuz 2024 sayısında uzun süredir gündemden düşmeyen yapay zekâ konusunu ele aldı. Bilim dünyasının dikkat çekici konularından biri olan yapay zekâyı çeşitli yönlerden ele alan Genç Yorum, şu soruların cevabını arıyor:

Yapay zekânın mantığı nedir? Mevcut teknolojimize neler katacak ve bir devrim sayılabilir mi?

Popüler kültürde yapay zekânın yansımaları nelerdir?

Yapay zekânın mesleklere olumlu ve olumsuz etkileri olacak mı? İnsana pratiklik mi yoksa tembellik mi katacak?

Yapay zekâ insanın yerine hayal edebilir mi? Yapay zekânın üretimleri sanat sayılabilir mi? Yapılacak üretimlerde telif hakkı kime ait olacak?

Yapay zekâyı iman hizmetinde kullanmak mümkün mü?

Yaş ve kuru her şeyin yazılı olduğu Kur’ân yapay zekâdan bahsediyor mu?

Yapay zekâ bir peygamber mucizesi ile ilişkilendirilebilir mi?

Yapay zekânın nihai sınırları nedir?

Kapak yazıları 

Temmuz ayı kapak yazıları ve yazarları şu şekilde:

Yapay zekânın sessiz devrimi, Fethiye Akay

Yapay Zekâ’t, Adnan Nacir

Peygamberin (asm) avucunda zikreden taşlardan yapay zekâ uygulamalarına, Dr. (PhD). İ. Seyda Durgun

Düşüncenin evrimi: Sanayi Devrimi’nden Yapay Zekâ Çağına, Abdullah Bayraklılar

Metaverse ve yapay zekâ ahiret karşısında bir ümit olabilir mi?, Caner Kut

Yapay Kültürün Popüler Ürünleri, Yusuf Mert Sanlı

Kur’ân yapay zekâ hakkında ne der?, Ayşenur Sözeri

Başka Neler Var?

M. Said Zeki, “Yapay zekâdan korkmak yerine, onu insanlığın hayrına kullanmayı öğrenmeliyiz” başlıklı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Akın Özçift ile yaptığı röportaj ile,

Nurlu Yorum’da “Nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir” başlığıyla Risale-i Nur’dan bir parça,

Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır “Sofrası geniş olmak” başlıklı yazısıyla,

Süeda Yaşar “Haklı bir davanın masum şahitleri” başlıklı, Beyan adlı arkadaşı ile yaptığı röportaj ile,

Muhammet Baran Aslan (Baranî), Ömer Muhtar başlıklı şiiri ile,

Anlamlı Yorum’da Ayşe Nur Çelikkaya “Bir Mülahaza” başlıklı yazısıyla,

Keçeli’nin Kitaplığı’nda Ravzanur Güleçyüz “Bataklıktan Çıkan Çiçek Bahçesi: Beyaz Zambaklar Ülkesinde” başlıklı kitap tanıtımı ile,

Gezi Yorum’da Henânî “Kâbe’nin Yolları” başlıklı gezi yazısıyla,

Seans Arası’nda Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, “Ebeveynle imtihan” başlıklı yazısıyla,

Keyfince Lügât’ta Ali Hakkoymaz “Sırılsıklam” başlıklı yazısıyla,

Farklı Yorum’da M. Hulusi Yazıcı “Arkamda siz varsınız, yeter” başlıklı yazısıyla,

Haber Yorum’da Ömer Şenöz dikkat çeken haberleri ile,

İbrahim Özdabak bu sayıya özel karikatürü ile,

Ve son olarak Hatice Solak “Beklenen Sensin” başlıklı şiiriyle okuyucularını bekliyor.

Okunma Sayısı: 99
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