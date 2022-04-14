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15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Gençler AB’yi istiyor

14 Nisan 2022, Perşembe 21:09
Alman Marshall Fonu’num (GMF) araştırmasına göre, Türkiye’nin AB tam üyeliği için referandum olması durumunda “evet” oyu kullanacakların oranı ise yüzde 61. Bu oran gençler arasında yüzde 75’e tırmanıyor.

Alman Marshall Fonu (GMF) tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye kamuoyunun Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik yaklaşımının en güncel fotoğrafını çeken “Türkiye’nin AB Algıları” araştırmasının sonuçları, kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü nüfusunu temsil eden 2.180 kişiyle, 27 ilde Mart ayında yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.

Araştırma’ya göre, Türkiye’de kamuoyu uluslararası konularda kendisine en yakın ortak olarak Avrupa Birliği’ni görürken ve diğer ülke gruplarına göre dünya meselelerini çözmede AB’nin en etkin güç olduğu düşünülürken, bu eğilim genel nüfusa oranla en fazla 18-24 yaş aralığında, yani gençlerde gözlemleniyor. Katılımcıların yüzde 58’i AB üyeliğinin Türkiye için iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Bu oran geçen sene yüzde 56 idi. 18-24 yaş aralığındakiler arasında üyeliğe destek yüzde 73 düzeyinde. Yani her dört gençten üçü Türkiye’nin AB üyeliğine evet diyor. 

Katılımcıların yüzde 60’ı Avrupalılar hakkında olumlu düşünürken, bu oran gençler arasında yüzde 76. Türkiye’nin AB tam üyeliği için referandum olması durumunda “evet” oyu kullanacakların oranı ise yüzde 61. Bu oran gençler arasında yüzde 75’e tırmanıyor. Bu oran, geçen sene yapılan araştırmada da yüzde 69 idi. 

Referans anlamı taşıyor

gazeteduvar’ın haberine göre, GMF’in Brüksel’de yerleşik kıdemli araştırmacısı Dr. Kadri Taştan, konuyla ilgili olarak, “İçlerinde daha önce hiç oy kullanmamış bir kesimin de olduğu bu gençlerin AB’ye bu denli pozitif bakıyor olması, ülkeyi nerede görmek istediklerine dair bir referans anlamı taşıyor” diyor.  Taştan’a göre, gençlerin AB tam üyelik sürecine bu denli olumlu yaklaşması, aynı zamanda, AB-Türkiye ilişkilerinin iyi seyrettiği dönemde yatırımların artıp demokratik standartların yükseldiğine dair deneyimlerle de alakalı. 

Taştan, ayrıca, “AB’nin normatif dönüştürücü gücünü, coğrafyasındaki ülkeler üzerindeki etkisini göz önüne alması gerekiyor. Yaşanan onca siyasi krize, Batı karşıtlığına rağmen gençlerin bu denli güçlü bir destek verdiği bir süreç ortadayken, Brüksel’in de Türkiye ile ilişkilerine sadece çıkar odaklı yaklaşmaması ve gençlerin AB ile iletişimde kalacağı yeni bir mekanizma geliştirilmesi lazım.” diyor.

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