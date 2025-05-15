"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Diplomalı işsizlik depresyona sürüklüyor

15 Mayıs 2025, Perşembe 04:18
Mezuniyet sonrası işsizlik, gençleri depresyona sürüklüyor. Psikiyatrist Hande Gazey, “İşsizliğin sürekliliği, yalnızlık ve çaresizlik depresyonu tetikliyor” dedi.

Üniversiteyi bitiren gençler, işsizlik ve belirsizlik sebebiyle ruhsal çöküşle karşı karşıya. Kendilerinin ve ailelerinin büyük çabalarıyla üniversiteyi bitiren yüz binlerce genç, mezuniyet sonrası işsizlikle mücadele ediyor. Her 100 üniversite mezunundan sadece 48’i kendi alanında iş bulabiliyor. İşsizlikle birlikte gelen belirsizlik, gençleri derin bir ruhsal bunalıma sürüklüyor. Gençler bu tabloya “mezun depresyonu” adını veriyor. BirGün’de yer alan habere göre, Sosyoloji mezunu Kazım Çelebioğlu, garsonluk yaparak geçimini sürdürdüğünü belirterek, “Ne kadar çabalasam da yetmedi. Kendime ‘niye okudum?’ diye soruyorum. Üniversite öğrencisinden bile yoksul, ama diplomalı biriyim” dedi.

Geleceği göremiyoruz

Bir yıldır iş arayan eczane teknikerliği mezunu Kağan Sıhhiye ise, “Geleceği göremiyoruz. Umutsuzluk ve isteksizlik içindeyim. Aile ve çevre baskısı da psikolojik yükü arttırıyor” sözleriyle yaşadığı duygusal yükü aktardı. Psikiyatrist Hande Gazey ise, kötüleşen hayat koşullarının gençleri depresyona sürüklediğini vurguladı: “Belirsizlik, yalnızlık ve çaresizlik ruhsal hastalık riskini artırıyor. Üniversiteler, işsizliğin mola yerleri olmamalı.” Gazey, ruh sağlığı hizmetlerine erişimin kamusal hak olması gerektiğini belirtti. 18 Mart sonrası oluşan toplumsal ortaklaşmanın önemine dikkat çeken Gazey, “Üniversiteler birlikte düşünmenin, umutla değişimin mekânı olmalı” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 1052
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB soruşturmasında 13 şüphelinin tutukluluk hali devam edecek

    İsrail "Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek" saldırıları da başlattı

    İzmir için "turuncu", 18 şehir için "sarı" meteorolojik uyarı

    Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

    Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

    KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

    Ne işte, ne okuldalar

    Bütçe disiplini kalmadı

    İktidarın yasal kumarla derdi yok

    Özel: Süreç şeffaf olsun

    Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

    Osmaniye'deki selde sürüklenen 8 araca ulaşıldı

    Güvenlik korucuları hakkında MSB'den açıklama

    Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları sona erdi

    Avrupa'daki 45 şehirde Gazze'deki soykırımda şehit olan Filistinlilerin isimleri okundu

    ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getirdi; 20 yıl hapisle yargılanıyor

    Nisan ayında en çok ve an az konut satışı hangi şehirlerde oldu?

    BM: Çatışma bölgelerinde 56 bin kayıp vakası kaydedildi

    Pakistan, Hindistan'ın nükleer silah açıklamalarını kınadı

    En Çok Okunanlar

    Günün Ayet ve Hadisi

    Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

    Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

    İktidarın yasal kumarla derdi yok

    Nurdan Katreler

    Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

    Ne işte, ne okuldalar

    Bütçe disiplini kalmadı

    Özel: Süreç şeffaf olsun

    KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.