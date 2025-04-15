Gençler, umre ziyareti için yarıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Mevlid-i Nebî Haftası” etkinlikleri kapsamında geleneksel hâle getirilen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgi yarışması gerçekleştirildi.

İl ve ilçe müftülükleri koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yarışma sınavının sabah oturumunda liseli gençler, öğleden sonraki oturumunda ise üniversiteli gençler ter döktü. Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde edenler ile Türkiye genelinde dereceye giren ilk 90 öğrenci Başkanlık tarafından umre ile ödüllendirilecek. Ayrıca müftülükler dereceye giren diğer öğrencileri imkanları nispetinde ödüllendirebilecek. Öğrenciler yarışma sonuçlarını sınav tarihinden 45 gün sonra yarisma.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Haber Merkezi

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