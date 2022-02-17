GENÇLER DÜNYADAKİ DEMOKRATİK OLGUNLUK ÖRNEKLERİNİ ÜLKEMİZDE GÖREMEDİKLERİ İÇİN UMUTSUZ VE KARAMSAR.

DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Ali Çağlar: “Sosyal medya üzerinden dünyayla entegre bir gençlikle karşı karşıyayız. Hem ülkesini, hem dünyayı yakından takip ediyor ve bu durum da ister istemez kafalarında demokrasi kültürüne dair soru işaretleri doğuruyor.”

GELECEK UMUDU

“Demokrasinin tüm kurumları ve kültürü ile egemen olduğu ülkelerdeki liderlerin gösterdiği demokratik davranış ve uygulamaları kendi ülkelerinde göremedikleri için geleceğe yönelik bir umutsuzluk ve karamsarlık içindeler.”

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Gençlik değişim ve demokrasi istiyor

“Türkiye Gençlik Araştırması 2021” bulgularına göre Z kuşağından 3 bin 243 genç ile yüz yüze uygulanan anketlerde gençliğin değişim ve demokrasi istediğini ortaya koydu.

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çağlar koordinatörlüğünde, Türkiye’nin değişik üniversitelerinin akademisyenlerinden oluşan uzman bir ekibin, 20 Mayıs-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yaptığı saha çalışmaları ile gerçekleştirilen “Türkiye Gençlik Araştırması 2021” bulguları açıklandı. 18-25 yaş aralığında, Türkiye’nin tamamını temsil eden 28 ilde Z kuşağından 3 bin 243 genç ile yüz yüze uygulanan anketlerle elde edilen veriler, Türkiye’de gençlerin değerlere bakışı, kurumlara güveni, siyasi ve sosyal tutumları, kültürel tercihleri, ekonomik şartları, siyasilerden beklentileri, oy verme yönelimleri, Suriyeli göçmenlere ilişkin düşünceleri ile gelecekte Türkiye’yi ve dünyayı bekleyen sorunlara ilişkin görüşleri konularında çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Hep aynı nakarat

Gazete Duvar’ın sorularını cevaplayan Prof. Dr. Çağlar’ın yaptığı açıklamada, “Sosyal medya üzerinden dünyayla entegre bir gençlikle karşı karşıyayız. Hem ülkesini hem dünyayı yakından takip ediyor ve bu durum da ister istemez kafalarında demokrasi kültürüne dair soru işaretleri doğuruyor. Çünkü çoğunluğu, doğduğundan beri hem iktidarda ve hem de muhalefette, hemen hemen aynı politik liderler ve yüzlerle karşı karşıya” diyor ve ekliyor: “Demokrasinin tüm kurumları ve kültürü ile egemen olduğu ülkelerdeki siyasi parti başkanlarının, liderlerinin gösterdikleri demokratik olgunluk, davranış ve uygulamaları kendi ülkelerinde göremedikleri için geleceğe yönelik bir umutsuzluk ve karamsarlık duygusuna sahipler. Diğer bir deyişle, geleceğe yönelik ciddî endişeleri var. Gençliğe yeteri kadar önem verilmediği, desteklenmediği, kaliteli bir eğitim imkânı sunulmadığı, işe girmede liyakate önem verilmediği ve dolayısıyla iş bulamayacakları endişesi, geleceğe yönelik umutlarının azalmasına yol açıyor.”

Geleceği iyi görmüyorlar

Dolayısıyla uzmanlara göre gençliğin ülke yönetimine dair algısında ülkede bir değişim, dönüşüm, heyecan, dinamizm, gelecek beklentisi olmadığı zaman doğan çaresizlik, onları yurtdışında, başka ülkelerde bir gelecek kurgulamaya yöneltiyor. Katılımcıların yüzde 72,9’u, imkanları olsa başka bir ülkede yaşamak istediğini belirtiyor. Bu ülkelerin başında Avrupa, İskandinav ülkeleri ile ABD ve Kanada geliyor. Avrupa ülkeleri arasında yaşamayı en çok tercih ettikleri ülke Almanya olarak öne çıkıyor. Araştırmanın verilerine göre, gençlerin yüzde 62,8’i Türkiye’nin geleceğini iyi görmediklerini söylerken, Türkiye’nin geleceğinden tamamen umutsuz olduklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 35,2.

Haber Merkezi