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30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Önemli olan sınav değil

30 Haziran 2020, Salı 00:13
“Sınav yorgunu ebeveynler, bilin ki çocuğunuzda hayat başarısını sağlayan ana etmenler zekâ veya yüksek test puanları değil, karakterle ilgili özellikler: Sebatkârlık, merak, vicdan, iyimserlik ve özdenetim gibi. Bunları da testler ölçmüyor. Sizin orada olmanız lâzım.”

Prof. Dr. Kemal Sayar

“İnsanoğlunun yaptığı hiçbir sınav âdil değildir. Çünkü sadece belli bir yeterlilik tipini ölçmek üzere tasarlanmıştır. İnsanı değil o işin yeterliliklerini ölçmek için tasarlandığından dolayı insanı ilgilendiren bir boyutu yoktur aslında sınavın. Bizim sadece belli özelliklerimizi göstermemiz istenen bir arenadır kısa geçici bir süre. Bizde o sınavın çok önemli bir şey olduğu duygusu uyandırılmaya çalışılıyor. 

Bunun üzerinden insanlara bir şey satıyorlar meselâ; kurslar satıyorlar sınavlara hazırlık kursları, özel okullar satıyorlar, bir hazırlık gerekliliği satıyorlar, bir telâş ve bu telâşı giderecek ilâçlar satıyorlar, bir şeyler satıyorlar yani. Dolayısıyla bu sahte stres bir çoğunun kazanç kapısı.. Sınav başarısızlığının büyük kısmı sınav stresine bağlıdır.” 

Prof. Dr. Sinan Canan

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