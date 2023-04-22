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Ramazan Bayramı'nı Hollanda'da karşıladılar

22 Nisan 2023, Cumartesi 12:12
Hollanda'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, aile ve akrabalarından uzakta geçirdikleri Ramazanın ardından bayram sevincini, bu ülkedeki diğer arkadaşlarıyla ve sosyal medyadan görüştükleri aile ve akrabalarıyla yaşıyor.

Ülkelerinden uzakta geçirdikleri oruç ayını geride bırakan Hollanda'daki yabancı Müslüman öğrenciler, Ramazan Bayramı'nı nasıl geçirdiklerini anlattı.

Hollanda'daki Müslüman öğrenciler, her yıl ramazan ayının son günlerinde, başkent Amsterdam'da nehrin kenarında Hollanda Üniversiteliler Birliğinin (SUN) düzenlediği iftar programında bir araya geliyor.

Bu yıl 450 öğrenciyi buluşturan iftara katılan öğrenciler, bayramı da birlikte geçirmeye gayret ediyor, aileleriyle telefon ve sosyal medya üzerinden bayramlaşıyor.

"Bayramı aileden uzakta geçirmek zor"

İftar buluşmalarında diğer uluslararası öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Amsterdam Üniversitesi Medya ve Enformasyon Bölümü öğrencisi 25 yaşındaki Bangladeşli Sayat Rahman Chowdhury, "Bayramı aileden uzakta geçirmek zor. ama burada bir amaç için bulunuyorum. Zor ama bayramda herkesi aramaya yeteri kadar zaman ayırmak gerekir." dedi.

Sekiz yıldır Hollanda'da yaşadığını belirten Chowdhury, bayramlarda en çok harçlık toplamayı özlediğini anlatarak "Ramazan Bayramı daha eğlenceli, çünkü Kurban Bayramı'na göre daha fazla harçlık toplayabiliyorsun. Artık benim harçlık verme zamanım geldi ama Bayram geleneklerimizin bence en güzeli bu." diye konuştu.

Bayramda "halva" adını verdikleri Hint alt kıtasında meşhur olan tatlıdan pişirdiklerini anlatan Chowdhury, "Bayramda diğer akrabaları ziyaret eder, şehri dolaşırız. Bu, güzel bir his uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

"Bayramlaşmak için sosyal medyayı çok kullanıyoruz"

Somaliland'den Saleeban Abdi de "Ailemin küçük bir kısmı Hollanda'da, büyük bir kısmı da Somaliland ve İngiltere'de yaşıyor. Bayramlarda ilk olarak birlikte camiye gidiyoruz. Burada diğer Müslümanlarla sohbet ediyoruz." dedi.

Bayramı geniş ailesinden ve akrabalarından uzakta kutlamanın zor olduğunu ifade eden Abdi, en kısa zamanda ailesine kavuşmak için dua ettiğini söyledi.

Bayramlaşmak için sosyal medyanın sunduğu kolaylığa değinen Abdi, "Bayramda sosyal medyayı çok kullanıyoruz. Daha önce hiç yüz yüze görüşmediğim kuzenim İman ile neredeyse her hafta görüşüyoruz. İletişim önemli." değerlendirmesini yaptı.

AA

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