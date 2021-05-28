Basın kartı gaspına yargı freni

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez basın kartını yenilemeyen İletişim Başkanlığına karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Ankara 12. İdare Mahkemesi, Sönmez’in başvurularını sonuçsuz bırakan İletişim Başkanlığını haksız bularak gazeteciye ‘sürekli basın kartının’ teslim edilmesine hükmetti.

Kararla ilgili konuşan Sönmez “İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la Twitter’da polemiklerimiz oldu. Beni Twitter’dan engelledi. Fakat bu Altun’un elindeki devlet yetkisini beni cezalandırmak amacıyla kullanması haddi değildir. Ne olursa olsun bu ülkede kapısı çalınacak bir hukuk, bir yargı, bir mahkeme vardır.” dedi.

Nisan 2021'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın başvurusuna cevap veren İletişim Başkanlığı 2018'de yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında kendilerine 10 bin 486 başvuru yapıldığını, 9 bin 115 gazetecinin basın kartınının yenilediğini açıkladı.

Bu süreçte 1371 gazetcinin basın kartınının yenilemediğini, değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısının 220 olduğunu ve son iki senede iptal edilen basın kartı sayısının da 1238 olduğunu söyledi.

“İktidar ‘Siz muhalifsiniz burnunuzu sürttürüyoruz’ demiyor ama bizler bunun böyle olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

En başından beri iktidarı da İletişim Başkanlığını da eleştirdiğini ifade eden Sönmez gazetecilerin haklarını sonuna kadar savunması gerektiğini belirterek “Ben bu inançla mahkemeye başvurdum ve beklediğim gibi mahkeme lehime sonuçlandı. Basın kartı bizim emeğimizle hak ettiğimiz bir şey. Kimsenin bunu iptal etme haddine, hukukuna sahip değildir. Bu tür haksızlığa uğramış herkesin bunu yapması lazım. Bu kararı emsal göstererek hakkını savunması lazım.” dedi.

Önderoğlu: Bu ayrımcı pratik son bulmalı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da “Dar bir güvenlik ve ideolojik bakış altında, sürekli basın kartı sahibi de olsa eleştirel gazetecileri medya alanından dışlanmak için her yola girişiliyor” dedi ve kartları verilmeyen Aydın Engin ve Kazım Güleçyüz gibi gazetecileri hatırlattı.

Önderoğlu “Ankara İdare Mahkemesi kararı, sadece gazetecilik meslek örgütlerinin tutumunu haklı çıkarır nitelikte kalmayıp idarenin, çeşitli prosedürlere sığınılarak gazetecilerin kartsız bırakılmasının amaçladığını da gösteriyor. Sürekli basın kartı kayıp bir gazeteciye, kartını yenileme başvurusu yapıldığında sanki kart için ilk kez başvuru yapıyormuş gibi muamele yaparsanız herkes iyi niyetinizden şüphe duyar elbette. Umarız ki, Sönmez'den sonra, diğer gazetecilerin de açtığı davalarla bu haklar teslim edilir ve İletişim Başkanlığı'nın bu ayrımcı pratiğini son bulur.” ifadelerini kullandı.

