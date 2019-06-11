Dünyada 152 milyon çocuk çalışmak zorunda

Dünyada 152 milyon çocuk ailelerine katkı sunabilmek için çalışmak zorunda. Çocuk işçilerin yaklaşık yarısı tehlikeli koşullarda ve emekleri istismar edilerek çalıştırılıyor.

Dünya genelinde 152 milyon çocuk, ailelerine destek olabilmek için çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü bağlamında salı günü Köln'de yapılan açıklamaya göre, dünya üzerinde her 10 çocuktan biri çalışıyor. Afrika ve Asya kıtalarında bu oran daha da yüksek.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre yapılan açıklamada, çalışan çocukların yarıya yakınının (73 milyon) tehlikeli çalışma koşullarıyla karşı karşıya bulunduğuna ya da emek istismarına maruz kaldığına işaret edilerek, hükümetler, işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarına çocuk işçiliğiyle etkin mücadele çağrısında bulunuldu.

Çocuk işçiliğiyle mücadele için küçük yaştakilerin çalışmalarına yasak getirmenin yetersiz olduğuna işaret eden UNICEF Almanya Müdürü Christian Schneider, "Çocukların istismarlara karşı etkin şekilde korunabilmesi için bu çocukların yaşam koşullarının düzeltilmesi gerekir" dedi.