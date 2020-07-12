1.5 milyon konut dönüştürülmeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de 1,5 milyon, İstanbul’da 300 bin acil dönüştürülmesi gereken konut bulunduğunu belirterek, “Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul’dur” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi 688 Konut ve 57 Dükkanın Temel Atma Töreni’nde konuştu.

İstanbul’un her yerinde dalga dalga kentsel dönüşüm projelerinin hedefler doğrultusunda devam ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti: “Türkiye’de 1,5 milyon, İstanbul’da 300 bin acil dönüştürülmesi gereken konutlarımız var. Bu acil dönüşmesi gereken konutların maalesef 5’te 1’i İstanbul’umuzda yer alıyor. Bu demek oluyor ki; deprem dönüşümünün merkezi İstanbul’dur. 39 ilçemizdeki 65 riskli alanımızda yapmış olduğumuz çalışmalarla konutlarımız yükseliyor. Bugün İstanbul’un neresine giderseniz gidin Bakanlığımızın belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm çalışmasını mutlaka görürsünüz. Şu anda Gaziosmanpaşa’da, Üsküdar Kirazlıtepe’de, Ümraniye’de, Ataşehir’de, Esenler’de, Maltepe’de, Bağcılar’da, Güngören Tozkoparan’da, Eyüpsultan’da, Başakşehir’de, Zeytinburnu’nda, Beyoğlu Sütlüce’de, Okmeydanı ve Hacıhüsrev’de dönüşüm konutlarımız hızla yükselmektedir.”

‘2021 hedefimiz 100 bin konutu dönüştürmek’

İstanbul’da kentsel dönüşüm için bir hedef belirlediklerini ifade eden Kurum, “2 yılda İstanbul’umuzda 117 bin riskli yapıya dair çalışmalarımızı başlattık. Bu konutlarda 500-600 bin vatandaşımız oturacak. 2021 yılı hedefimiz de İstanbul’da 100 bin konutu dönüştürmek. Bunu da inşallah belediyelerimizle, Bakanlığımızın tüm birimleri ve özel sektörle birlikte gerçekleştireceğiz. En kısa sürede bu konutları bitirip İstanbullu vatandaşlarımıza armağan edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

