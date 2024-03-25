1.5 milyondan 650 bine

AKP’nin “Yeniden Büyük İstanbul” adıyla düzenlediği mitingine katılımcı sayısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklediğinden az oldu.
Erdoğan mitingdeki konuşmasında “Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık. Bugün ise 650 bin kişi…” dedi. Bu sözler sosyal medyada “Erdoğan’ın hayal kırıklığı” olarak yorumlandı. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Erdoğan, İstanbul mitingine katılım oranıyla ilgili hayal kırıklığını gizlemedi. Sitemkâr konuşan Erdoğan, “Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık. Bugün ise 650 bin kişi…’ İstanbul halkı, sizi defterden sildi. Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta yine zafere ulaşacak” paylaşımında bulundu.
İstanbul - Anka