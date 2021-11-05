1 yıl 8 aydır açık görüş yok

Cezaevlerinde ikinci doz aşı olan tutuklu ve hükümlülerin sayısı yüzde 82’ye yükselirken 1 yıl 8 aydır süren açık görüş yasağının sürmesi eleştirilere sebep oluyor. Adalet Bakanlığı ise yasağın devam edeceğini söylüyor.

Koronavirüs pandemesi devam ederken aşılama oranının artmasıyla birlikte uygulanan normalleşme cezaevlerini teğet geçti. Cezaevlerinde ikinci doz aşılama yüzde 82’ye yükselmesine karşın açık görüş yasağının 1 yıl 8 aydır devam etmesi eleştirilere sebep oluyor. Cezaevindeki yaklaşık 200 bin tutuklu ve hükümlü ile yakınları ve avukatlar, açık görüş sınırlamasının kaldırılmasını istiyor.Adalet Bakanlığı kaynakları ise pandemi şartları sebebiyle bu tedbirin devam edeceğini bildirdi.

Salgın sebebiyle cezaevlerinin nüfusunun artması üzerine Nisan 2020’de çıkarılan infaz paketiyle yaklaşık 90 bin tutuklu ve hükümlü tahliye edilirken geride kalanların dışarısıyla irtibatları ise sınırlandırılmıştı. Adalet Bakanlığı, 14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki bütün açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurdu. Pandemi öncesinde 10 dakika olan telefon görüşmesi hakkı ise 20 dakikaya çıkarıldı.

Açık görüş yasağı devam ediyor

Ancak bu süreçte özellikle aşılama oranının artmasıyla birlikte Türkiye, Haziran ayı ile birlikte adım adım normalleşmeye geçti. Sokağa çıkma yasakları son buldu; başta okullar, lokantalar ve oteller olmak üzere birçok yerde uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Buna karşılık cezaevlerinde yaklaşık 1 yıl 8 aydır süren açık görüş yasağı halen devam ediyor. Kapalı görüşler Ekim ayı itibariyle 2 haftada bir iki kişi sınırlamasıyla gerçekleştirilirken, cezaevleri arasındaki nakiller ise istisnalar hariç yapılmıyor. Tutuklu ve hükümlüler ise yakınlarıyla açık görüşte yüz yüze konuşmak istiyor.

Açık görüş yasağı kalkacak mı?

Peki cezaevlerindeki açık görüş yasağı ne zaman kaldırılacak? DW Türkçe’nin ulaştığı Adalet Bakanlığı kaynakları, salgının halen devam etmesi nedeniyle bu tedbirin uygulanmasının zorunlu olduğunu açıklarken normale dönüş konusunda bir tarih vermedi. Diğer yandan cezaevlerindeki yaklaşık 200 bin tutuklu ve hükümlünün aşılanması çalışmaları da devam ediyor. Türkiye’de ikinci doz aşı olanların oranı yüzde 78’ken cezaevindeki bu oran yüzde 82’ye yükseldi.

Aşı olanlar ve PCR testi negatif çıkanlar sosyal hayatta seyahat etmek, tatile gitmek gibi birçok haktan yararlanırken, cezaevlerinde benzer kural uygulanmıyor. Aşı olan mahkûmlar, yakınları ve avukatlarına açık görüş hakkı tanınmıyor.