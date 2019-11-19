10 Kasım faaliyetinde okul müdürlerine uzaklaştırma

Millî Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), 10 Kasım anma Programı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı okullarda günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte faaliyetlere yer verildiğinin tesbit edildiği bildirildi. Açıklamada, “Bakanlık Maarif Müfettişleri’nce titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi. 10 Kasım faaliyetleri kapsamında çocukların şiir okuyarak Atatürk posterinin önünde eğilmesini gösteren video sosyal medyada tepki çekmişti. AA

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