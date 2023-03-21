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21 MART 2023 SALI - YIL: 54

100 yılın muhasebesini yapmalıyız

21 Mart 2023, Salı 00:48
DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: CUMHURİYETİN FETRET DÖNEMİ OLARAK TARİHE GEÇECEK OLAN BU DÖNEMİ SONA ERDİRMELİYİZ.

İŞLEYEN BİR DEMOKRASİ VE HUKUK

“Bugün bu büyük ülkenin maruz kaldığı meydan okumalar, bundan bir asıl evvel karşıya kaldığımız risklerden farklı değildir. İçinde bulunduğumuz krizden işleyen bir demokrasi ve hukuk rejimiyle çıkabilir ve bugün konuştuğumuz problemlerin konuşulmadığı bir Türkiye’ye ulaşabiliriz.”

UMUTSUZLUK KABUL EDİLEMEZ

“Türkiye için umutsuzluk diye bir duygu asla kabul edilemez. Mağdur olmamış hiçbir kesimin kalmadığı bu sürecin akabinde, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Millet İttifakı olarak bu büyük ülkeyi yarınlara taşıyacağımızdan eminim.”

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100 yılın muhasebesini yapmalıyız

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “100 yıllık bir muhasebeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyetin fetret dönemi olarak tarihe geçecek bir dönemi sona erdirmeliyiz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde konuştu. Türkiye’nin şu anda karşı karşıya olduğu risklerin 100 yıl öncekinden farklı olmadığını belirtti. Uysal, “100 yıllık bir muhasebeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyetin fetret dönemi olarak tarihe geçecek bir dönemi sona erdirmeliyiz. Tarihi geriye doğru akıtamazsınız. Bu büyük ülkenin kıt kanaat imkanlarla, dişinden tırnağından artırdıklarıyla inşa ettikleri Türkiye’yi bir yıkım mühendisliğiyle yıkmaya çalışsanız da başaramayacaksınız. Beceriksizliği, iş bilmezliği, bilimsizliği ödüllendiren mevcut düzeni sürdürmek, buna rıza göstermek kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Kaynaklarını kötü yöneten bir ülkeyiz

“Tarihi geriye doğru akıtamazsın” diyen Uysal, şunları söyledi: “Tarihi gerçekleri isteseniz de değiştiremezsiniz. Bu büyük ülkenin kıt kanaat imkanlarla dişinden tırnağından artırdığıyla ortaya çıkardığı, kademe kademe inşa ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını, kurumsallığını bir yıkım mühendisliği projesiyle yıkmaya çalışsanız da kendi değerlerini üretmiş Cumhuriyet’in vatandaşları olarak milletimiz emin olsun ki yarınlara hep beraber taşıyacağız. Çok uzun süredir kaynaklarını kötü yöneten bir ülkeyiz. Daha da vahim bir biçimde, öncelik sıralaması keyfi kararlarla belirlenen bir ülkeyiz. Öyle bir tarihi eşikteyiz ki ekonomik olarak asimetrik bir mücadele vermek zorunda olduğumuz, değişimin hızının her zamankinden yüksek olduğu bu çağda, bu rekabette var olabilmek için, beşeri sermayemiz başta olmak üzere tüm milli güç unsurlarımızı azami kapasiteyle kullanmak, yeniden kodlamak mecburiyetindeyiz.”

Adı konmamış bir buhran dönemi

Uysal, “Türkiye, adı konmamış bir buhran dönemi içerisindedir. İşte bu buhranımızın içerisinde çıkabilmemizin yolu, bulunduğumuz bu tarihi eşikte Türkiye’yi yeniden kendi güç membaları ile buluşturabileceği, işleyen bir demokrasi ile buluşturabileceği, işleyen bir hukuk rejimi ile buluşturabileceği ve yeni yeni güç merkezlerinin yükseldiği böyle bir çağda bu büyük ülkeyi kendi kudret kapasitesine denk bir siyasi akılla buluşturabildiği, derinlik katabildiği takdirde bugün konuştuğumuz problemlerin konuşulmayacağı bir Türkiye’ye çok süratle eriştirebileceğimizi biliyoruz. Beceriksizliği, öngörüsüzlüğü, verimsizliği ödüllendiren mevcut düzeni sürdürmek, buna rıza göstermek hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi.

İzmir - Anka

 

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