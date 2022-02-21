111 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ocak ayında 111 işçinin can verdiğini bildirdi.

İSİG verilerine göre ölenlerin 100’ü erkek, 11’i kadındı. Bir çocuk ile iki sığınmacı da iş kazası kurbanı oldu. En çok ölüm 14’le İstanbul’da görülürken, bunu 12 ölümle Kocaeli, sekiz ölümle İzmir takip etti. İnşaat/yol sektörü 14 ölümle en çok iş kazasının kayda geçtiği sektör olurken, 13 can kaybıyla metal ikinci sırada yer aldı. Diken’in haberine göre, geçen yıl iş cinayetlerinde toplam 2 bin 170 kişi ölürken, Ocak 2021’de sayı 199’du. Haber Merkezi

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