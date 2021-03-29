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29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

118 sığınmacı daha kurtarıldı: Yunanistan tarafından yine Türk kara sularına itildiler!

29 Mart 2021, Pazartesi 21:00
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 118 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının, Kadırga Burnu ve Babakale köyü açıklarında lastik botlarla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen lastik botlardaki 82 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 36 göçmen kurtarıldı.

Cunda Adası'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

AA

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