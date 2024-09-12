12 Eylül düzenini devam ettirenler de hesap verecek

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 12 Eylül darbesinin 44. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bugün ‘darbelerle hesaplaşma’ lafzını ağzından düşürmeyenlerin o günün darbecilerinin bile aklına gelmeyecek yol, yordam ile o günün ‘hizaya getirme’ amacını sürdürdüğünü ifade ederek “O gün ortaya çıkan ‘fiili hâl’ bugün iktidarın tercihleri ile anayasal bir çerçeveye oturmuştur.

Bu bakımdan bugünün iktidar sahipleri aslında o cürme ortaktır. Cürmün adı demokrasi düşmanlığıdır. 27 Mayıs’ta olduğu gibi 12 Eylül darbesine de Adalet Partisi hükümetinin Başbakanı Demirel muhatap olmuştur. Bu cürmün bugün yaşayan ortakları ise bugün ‘demokrasi’ diyenleri hedef almıştır almaktadır. Niyetimiz ve çabamız Aziz Milletimizin bir daha bu gibi bir eyleme muhatap olmaması, bugün sürdürülen bu suçla top yekün mücadele ederek tüm izlerinin silinmesidir. Zaman hükmünü icra edecek, 12 Eylül’ün müsebbibi olanlar gibi o düzeni devam ettirenler de millet önünde hesap verecektir” dedi. ANKARA - MEHMET KARA

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