12 Mart muhtırasına da karşı durduk

12 MART SÜRECİNİN ANTİDEMOKRATİK DAYATMALARINA DA BOYUN EĞMEMİŞ VE KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEMİŞTİK.

12 Mart 1971’de o günün TSK komutanları seçimle iktidara gelmiş Adalet Partisi hükümetine muhtıra vermiş ve iktidardan çekilmeye zorlamıştı. 12 Mart 1971 sürecinde siyasetin ve Meclisin karşı karşıya bırakıldığı baskı ve dayatmalara itiraz eden Yeni Asya, bu tavrının bedellerinden birini sıkıyönetim tarafından bir hafta kapatılmak suretiyle ödedi.

“ÇIKIŞ YOLU SEÇİM” DEDİ

Muhtıranın yol açtığı kriz ve gerilimden çıkış yolunu seçim olarak gösteren Yeni Asya, 1973’te genelkurmay başkanının asker baskısı ve zoruyla cumhurbaşkanı seçtirilmek istenmesine de karşı çıktı.

12 Mart 1971 muhtırası neydi?

12 Mart Muhtırası, 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesinin; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a bir muhtıra vererek 32. Türkiye Hükûmetini istifaya zorladığı askerî müdahaledir.

Seyhan Şentürk - İstanbul