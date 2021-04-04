125 bin esnaf iflas etti

Salgının başladığı günden bu yana geçen 12 ayda ülke genelinde 124 bin 910 esnafın iflas ettiği belirlendi.

Esnaf ve sanatkârların 99 bin 588’i geçen yıl iflâs ederken 19 bin 727’si de bu yılın ilk iki ayında faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verileri üzerinden tespitler yaptı. Kısıtlamaların en çok etkilediği esnaf grubunun başında gelen lokanta, kafe ve restoranlar yılın ilk 2 ayındaki önlemlere dayanmakta büyük zorluk çekti. Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinden 495’i Ocak, bin 66’sı Şubat ayında olmak üzere 2 ayda bin 561’i iflâs edip kapısına kilit vurdu. Veli Ağbaba, iflâsların daha da hızlanacağını belirterek, “Esnafa ciro kaybının yüzde 3’ü değil kaybettiği ciro kaybına göre destek verilsin. Esnafın kira, fatura ve prim ve vergi borçlarını da devlet üstlensin” dedi.