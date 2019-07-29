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15 gün önce açılan Bursa Şehir Hastanesi'ni su bastı

29 Temmuz 2019, Pazartesi 17:46
399.5 milyon dolar harcanarak 15 gün önce hizmete açılan Türkiye'nin en büyük 5. Şehir hastanesi olan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dünya standartlarında ileri teknoloji ile donatıldığı belirtilen Bursa Şehir Hastanesi'nin idari personelinin çalıştığı bölüm, tavandan bir anda suların boşalmasıyla sular altına kaldı. Suyun ağırlığını taşıyamayan tavan ise bir müddet sonra çöktü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, o anların görüntüsünü paylaşarak "AKP'nin rantı sular altında kaldı! 399.5 milyon dolar harcanarak 15 gün önce hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi sular altında kaldı" ifadelerini kullandı.

4 HASTANE KAPATILMIŞTI

Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'ndeki Bursa Şehir Hastanesi için şehirdeki 4 farklı hastane kapatılmış ve bu durum tartışmalara neden olmuştu. 

Ayrıca, hastaneye ulaşım imkanları da vatandaşlar tarafından eleştirilmişti. Hastaneye ulaşım yeni konulan 3 adet otobüs hattı ile sağlanırken, şehir merkezinden hastaneye ticari taksi ile gitmek ise 230-250 TL tutuyor.

Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdiği ilk gününde polikliniklere 2 bin 500 kişi müracaat etmişti. 

745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan hastanede genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunuyor.

Hastane'de toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesini yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda.

Etiketler: Bursa, Şehir Hastanesi, AKP, Nilüfer
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