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15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüleri ile Avrasya Tüneli ücretlerine yeni düzenleme

31 Aralık 2021, Cuma 22:00
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yarın günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde tek yönlü ücretlendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildi. Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 lira olarak belirlendi. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00–00.00 arasında tek yönde 53 lira, 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 lira olarak belirlendi. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındı."

AA

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