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15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

15 Temmuz Şehitleri, İBB önünde ve Edirnekapı'da da dualarla hatırlandı...

15 Temmuz 2019, Pazartesi 16:06
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf etmek isterken şehit olanlar anıldı. Şehitler Edirnekapı'daki kabirlerinin başında da dualarla yad edildi.

15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olanlar törenle anıldı. 15 Temmuz Şehitleri, Edirnekapı'daki kabirlerinin başında da dualarla yad edildi.

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde düzenlenen anma etkinliği İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki çok sayıda kişinin şehit edildiğini hatırlattı.

Bir daha böylesi alçaklıkların yaşanmaması için gerekli şartların oluşturulmasının önemini vurgulayan İmamoğlu, "Unutmayalım ki 15 Temmuz'un hain darbecilerinin, devlet içerisinde bir virüs gibi yayılmaları, uzun yıllar boyunca ve bu konuda yapılan sayısız uyarılara rağmen, gerçekleşmiştir. İstanbulumuzun en kıymetli kurumlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde, 13 çalışanını şehit vermiş bir kurumun başkanı olarak, 'Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir ve olamaz' diyorum. Herkes bilsin ki 15 Temmuz'un kahramanlarına, şehitlerimize ve gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularımız eksilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Her zaman şehitlerin ve gazilerin büyük kahramanlıklarından feyzalacaklarının altını çizen İmamoğlu, "Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman böylesi bir hain saldırıyla karşılaşmaz. Ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık olup, iç ve dış faaliyetlere fırsat vermeyiz. Bu manada hepimiz sorumluyuz. Kamu yöneticileri ise her anında en uyanık şekilde sürece dahil olarak devletin varlığını ve milletimizin birliğini korumakla sorumlu olduğunu unutmamalıdır." dedi.

Konuşmanın ardından İmamoğlu ile İBB Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, AKP İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, bazı ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, başkanlık binası önündeki şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu panonun önüne geldi.

Burada tüm şehitler için dua edildi. Ardından başkanlık binasındaki kokteyl salonunda, şehit yakınları ve gazilere ikramda bulunuldu.

15 Temmuz Şehitleri, Edirnekapı'daki kabirlerinin başında dualarla yad edildi

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstanbul Müftü Yardımcısı Bahri Şamat şehitler için dua etti. Şehitliği dolduran İstanbul protokolü ve vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti ve darbeci hainleri lanetledi.

Vali Ali Yerlikaya, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. Kimisiyle uzun uzun sohbet etti.

Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı ve AKP İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Tarık Şebik, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile diğer adli ve idari yetkililer katıldı.

Anma programı, Vali Yerlikaya ve beraberindekilerin kabirlere karanfil bırakmasıyla sona erdi.

AA

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