15 yaşındaki çocuğun taş ocağında çalıştırılması davasında karar

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, taş ocağında iş makinesi operatörlüğü yaptırılan 15 yaşındaki çocuğun yaralanmasında, iş yeri sahibine verilen cezanın artırılmasına hükmetti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 15 yaşındaki çocuğun taş ocağında kullandığı iş makinesiyle 22 metre yükseklikten düşerek yaralanmasında iş yeri sahibine verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Konya'daki bir taş ocağında iş makinesi operatörü olarak çalıştırılan 15 yaşındaki çocuk, kamyon geçiş yollarını temizlediği sırada iş makinesiyle 22 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olayla ilgili açılan davaya bakan Konya 16. Asliye Ceza Mahkemesi, firma sahibini "taksirle yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırdı. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, olayın meydana geldiği iş yerinin tehlikeli sınıfta yer aldığı vurgulandı. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte genç işçilerin çalıştırılacağı iş kollarının belirtildiğine işaret edilen kararda, bu işler arasında taş ocağı yapı işlerinin bulunmadığı belirtildi. "Yasak olmasına rağmen çalıştırıldı" İş yeri sahibi sanık tarafından 15 yaşındaki genç işçinin yasak olmasına rağmen yapı işlerinde çalıştırıldığı vurgulanan kararda, çalışmanın eğitim aldırılmadan, gerekli güvenlik önlemleri sağlanmadan gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu nedenlerle sanık iş yeri sahibi hakkında "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğuna dikkati çekilen kararda, bu hükümler uygulanmadan karar verilmesinin bozmayı gerektirdiği aktarıldı. Türk Ceza Kanunu'nun, "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden, yarısına kadar artırılmasını düzenliyor. AA

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