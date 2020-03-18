2 ay çok önemli

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Önümüzdeki 1,5-2 aylık periyodu bu şekilde atlatabilirsek, o zaman Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs tedbirlerine ilişkin DHA’ya açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan tedbirlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Şu andaki vak’alara bakıldığında ya yurt dışından direkt ya da yurt dışından gelenlerle ilişkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kara, “Hâlâ ülke içerisinde dolaşımın olmadığını bildiğimiz için ekstra bir önlem almaya bugün gerek yok. Ama yarın baktık ki farklı bir vak’amız var, farklı bir şekilde seyrediyor, o zaman bu önlemler direkt olarak lokantaların kapatılması, alış veriş merkezlerinin tamamen kapatılması, marketlerin belirli saatlerde çok az sayıda veya belirli sayıda kişinin içeride bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalmasının organize edilmesini sağlayacak şekilde olabilir” dedi.

‘Okulların tatil edilmesi büyük etken’

Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımının hava sıcaklığı, nem oranı, insanların iç içe kalmaları gibi pek çok faktöre bağlı olduğunu söyledi. Kara, okulların kapalı kalmasının yayılmanın önlenmesinde büyük etken olduğunu ifade ederek, “Enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15’te kalıyor. Yani 100 vak’a görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Yani 100 vak’a yerine en fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40’a kadar düşüyor. Bu nedenle Türkiye, önlemleri diğer ülkelere göre çok erken, çok radikal şekilde alıyor. Bunun temel amacı, ülkemizdeki vaka görülmesini mümkün olduğunca ötelemek” diye konuştu.

Kurallara mutlaka uyalım

Vak’a sayısında ani artış olmaması için devletin üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Kara, bundan sonraki süreçte halkın da çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kendi aramızdaki sosyal mesafeyi, toplu yaşam alanlarında, bulunduğumuz yerlerde, başka insanların bulunduğu yerlerde 1 metrelik mesafeyi korumamız lâzım. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamamız lâzım. Özellikle yurt dışından geldiysek 14 gün evde kalmamız, en az kişiyle temas etmemiz, dışarıya da mümkün olduğu kadar çıkmamamız gerekiyor. Çıkacaksak da maske takarak çıkmamız lâzım. Bunları becerebilirsek, bizim ülkemizdeki vak’a sayısı çok daha yükselmeden devam edebiliriz. Ülkemizde daha vak’a görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 57, 67 de olabilir. Ama bu özelliklere dikkat ettiğimiz müddetçe bizim eğrimiz çok küçük kalacak. Önümüzdeki 1.5-2 aylık periyotu da bu şekilde atlatabilirsek, o zaman Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek. Ama bu kurallara uymazsak vak’a sayımızdaki artış çok yüksek olabilir, buna lütfen dikkat edelim” dedi.

Sokak yasağına ihtiyaç yok

Çin’in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve 11 Mart’ta Türkiye’ye de tesbit edilen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, açıklamalarda bulundu. Vak’a sayısının pik yapmasını ve sonrasında azalmasını beklediklerini söyleyen Azap, 5 bine ulaşmasını beklediklerini de dile getirdi. Azap, “3-4 hafta içerisinde vak’a sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lâzım. Uyarılara dikkat etmesi lâzım. Böyle olursa, 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz” dedi. İnsanların birbirine 3-4 adımdan fazla yaklaşmaması gerektiğini söyleyen Azap, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bütün seçenekleri en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz, ama bir önlem alırken, o aldığınız önlemin getirecekleri var, faydalar var. Bir de götürecekleri var. Sebep olacağı birtakım olumsuz sonuçlar var. Dolayısıyla bunları iyi düşünüp taşınmak lâzım. Açıkçası bugün uzun tartışmaların sonunda henüz öyle bir noktada olmadığımız için, bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye, İtalya’daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük.”

Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tesbit edilen her vak’a toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü, fakat sizin için bir güvencedir” ifadelerini kullandı. Salgınlarda olayların panikle kontrolden çıktığını, tedbir ve paniğin birbirinin zıttı olduğunu vurgulayan Koca, “Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım” çağrısında bulundu.