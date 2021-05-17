2 kişiden 1’i mutsuz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yaşama Memnuniyeti Araştırması’na göre iki insandan biri mutlu değil. Dünya Mutluluk Raporu’nda Bangladeş ve Gine’de yaşayan insanlar bile bizden mutlu.

CHP Ar-Ge Bilim Platformu’nca hazırlanan “Aileler Buhranda ve Dağılıyor” başlıklı raporda Dünya Mutluluk Raporu’ndaki verilere yer verilerek, 2013’te 77. sırada olan Türkiye’nin 104’üncülüğe gerilediği belirtildi. Raporda, “Bangladeş ve Gineliler bile vatandaşlarımızdan daha mutlu” denildi. CHP tarafından hazırlanan bir rapor, salgın sürecinde destek verilmeden eve kapatılan milyonlarca vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu bir kez daha ortaya serdi. Artıgerçek’deki habere göre yanlış ekonomi politikaları sebebiyle, aileler üzerindeki işsizlik ve borç yükünün arttığı belirtilen raporda şu saptamalar yapıldı: “Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre Türkiye’deki iki insandan biri mutlu değildir. 2003-2020 arasındaki 17 yıl içinde mutsuz olduğunu belirten vatandaşlarımızın sayısı 2’ye katlanmıştır. Türkiye, Dünya Mutluluk Raporu’nda 2013 yılında 77. sıradayken, 2021’de 104. sıraya gerilemiştir. Bangladeş ve Gine’de yaşayan insanlar ve aileler bile ülkemizin vatandaşlarından daha mutludur..”

‘İŞSİZLİK ONUR KIRICI YIKIMLARA NEDEN OLUYOR’

Raporda ailelerin intihar, boşanma ve şiddet girdabına itildiğine dikkat çekilerek, “Artan hayat pahalılığı ve kronik işsizlik nedeniyle genç çiftlerin evlenmeleri neredeyse imkânsız hale gelmiştir” tesbitine de yer verildi. Evli çiftler için çocuk sahibi olmanın giderek külfet haline geldiği belirtilerek, şöyle denildi: “Aynı hane içinde hem ebeveynler hem de gençler işsizdir ve bu da büyük bir psikolojik utanca ve onur kırıcı yıkımlara neden olmaktadır. Covid-19 pandemisi süresince, neredeyse hiçbir kapanma desteği verilmeyen esnaf ve çalışanları, aileleriyle birlikte büyük gelir kaybına uğramış, aileler yoksunluk ve çaresizlik içinde boğulmaktadır.”