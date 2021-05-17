"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

2 kişiden 1’i mutsuz

17 Mayıs 2021, Pazartesi 21:00
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yaşama Memnuniyeti Araştırması’na göre iki insandan biri mutlu değil. Dünya Mutluluk Raporu’nda Bangladeş ve Gine’de yaşayan insanlar bile bizden mutlu.

CHP Ar-Ge Bilim Platformu’nca hazırlanan “Aileler Buhranda ve Dağılıyor” başlıklı raporda Dünya Mutluluk Raporu’ndaki verilere yer verilerek, 2013’te 77. sırada olan Türkiye’nin 104’üncülüğe gerilediği belirtildi. Raporda, “Bangladeş ve Gineliler bile vatandaşlarımızdan daha mutlu” denildi. CHP tarafından hazırlanan bir rapor, salgın sürecinde destek verilmeden eve kapatılan milyonlarca vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu bir kez daha ortaya serdi. Artıgerçek’deki habere göre yanlış ekonomi politikaları sebebiyle, aileler üzerindeki işsizlik ve borç yükünün arttığı belirtilen raporda şu saptamalar yapıldı: “Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre Türkiye’deki iki insandan biri mutlu değildir. 2003-2020 arasındaki 17 yıl içinde mutsuz olduğunu belirten vatandaşlarımızın sayısı 2’ye katlanmıştır. Türkiye, Dünya Mutluluk Raporu’nda 2013 yılında 77. sıradayken, 2021’de 104. sıraya gerilemiştir. Bangladeş ve Gine’de yaşayan insanlar ve aileler bile ülkemizin vatandaşlarından daha mutludur..”

‘İŞSİZLİK ONUR KIRICI YIKIMLARA NEDEN OLUYOR’

Raporda ailelerin intihar, boşanma ve şiddet girdabına itildiğine dikkat çekilerek, “Artan hayat pahalılığı ve kronik işsizlik nedeniyle genç çiftlerin evlenmeleri neredeyse imkânsız hale gelmiştir” tesbitine de yer verildi. Evli çiftler için çocuk sahibi olmanın giderek külfet haline geldiği belirtilerek, şöyle denildi: “Aynı hane içinde hem ebeveynler hem de gençler işsizdir ve bu da büyük bir psikolojik utanca ve onur kırıcı yıkımlara neden olmaktadır. Covid-19 pandemisi süresince, neredeyse hiçbir kapanma desteği verilmeyen esnaf ve çalışanları, aileleriyle birlikte büyük gelir kaybına uğramış, aileler yoksunluk ve çaresizlik içinde boğulmaktadır.”

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, BMGK'nin ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi

    61 çocuk ve 36 kadın... İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 212'ye yükseldi

    2 kişiden 1’i mutsuz

    BMGK, İsrail'in saldırılarını görüşecek

    PKK'nın askeri kanadında etkisiz hale getirilen 'sözde' en üst düzey terörist

    180’i aşkın entelektüel ve bilim insanından UCM’ye çağrı: İsrail’e güvenmeyin

    'Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık'

    'Sonbaharda yeni pik olabilir'

    3 ayda 2 bin 694 şirket kapandı

    Fatura yine esnafa çıktı

    Millet icralık

    Hamaset yetmiyor

    Soylu, bütün iddiaların araştırılmasını istedi

    Aktivist Halper: Siyonizmin amacı İsrail'i bir Yahudi ülkesi yapmak ve Filistinlileri saf dışı etmektir

    'İklimsel ve mevsimsel her aksaklık arı ölümlerine sebep oluyor'

    'Dünya, Filistinli kadınlar için de yeterli tepkiyi vermiyor'

    İslam dünyası İsrail'e karşı neler yapabilir?

    Dünya genelinde yapılan aşı sayısı 1.5 milyara yaklaştı

    İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 200'e yükseldi

    Türkiye Kupası finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Zulüm karşısında sessizlik
    Osman ZENGİN

    Salih Oral, Mustafa Kılıç ve Hasan Coşkun’a rahmetler diliyoruz...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Emeklilere de, gençlere de rol modeliydi - Salih Oral’ın ardından
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe mağduru misyon, kimlerin umurunda?
    Ahmet BATTAL

    Yuvaya dönüş bayramı
    Süleyman KÖSMENE

    İsrail’e bir Moritz yeter
    Hasan KOÇ

    Önce reislerimiz mi ıslah olmalı?
    Risale-i Nur'dan

    Dehşetli tahripçilere ittihad-ı İslâm dayanabilir
    Ali FERŞADOĞLU

    Ahiret seyahatine hazır mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.