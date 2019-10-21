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'2 milyon Suriyeli sığınmacının güvenli bölgeye dönüş yapmasını planlıyoruz'

21 Ekim 2019, Pazartesi 20:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, yüksek öğretim konusunda pek çok ilerlemenin sağlandığını, ilerleme sağlanan alanlarda edinilen tecrübelerin gönül coğrafyasıyla paylaşılmasına önem verdiklerini anlattı.

 

Özellikle 8 yılı aşkın süredir insani krizlerle boğuşan Suriye'de yüksek öğretim çalışmalarının desteklendiğini belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Kahraman evlatlarımız tarafından güvenli hale getirilen Cerablus, El-Bab, Azez ve Afrin’de Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullar, sizler gibi akademik yıl açılışı yaparak yüksek öğretime başladı. Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik dahil tüm temel hizmetleri, hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz."

"20 milyon Suriyeli.." 

Oktay, 365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve ZeytinDalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte kararlı olduklarını aktararak şunları kaydetti: 

"Suriye'nin kuzeyini, mesken tutan terör örgütlerinden temizlemek için Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzunluğunda, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz. Bu amaçla başlattığımız Barış Pınarı Operasyonu ile sadece 9 günde Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. Ardından ABD ile varılan mutabakat kapsamında, terör örgütü üyeleri perşembe akşamından bu yana Barış Pınarı Operasyonu’nun hedeflediği 32 kilometre derinlikteki alanın dışına çıkartılmakta. Yarın gece sonlanacak olan 120 saatlik sürenin bitimine kadar teröristler ellerindeki silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terk edeceklerdir. Başka şansları yoktur." 

"Şu anda bu saat işlemekte" diyen Oktay, "Fırat'ın doğusunda şu an geçen her dakika barışın, istikrarın ve huzurun hanesine yazılmakta. Bu süreç mutabakat kapsamında tamamlanırsa, Suriyeli kardeşlerimizin geleceği ve sınır güvenliğimiz için Fırat’ın doğusuna ilişkin gayemiz masada gerçekleşmeye devam edecek. Aksi takdirde Barış Pınarı Operasyonu çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. İyi komutanlar meydanda, iyi politikacılar müzakere masasında, iyi lider ise her ikisinde de kazanır. Cumhurbaşkanımızın başından itibaren her hamlesini titizlikle yürüttüğü Barış Pınarı Operasyonu süreci inşallah bölgede barış ve refaha ciddi katkı sağlamış olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Suriye'nin toprak ve siyasi birliği.."

Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğinin, Suriye'deki operasyonlarla tüm dünyaya ispat edildiğinin altını çizen Oktay, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm için her türlü katkıyı veriyoruz, vermeyi sürdüreceğiz. Biz de ülkemizin ve bölgemizin son karışına kadar terörden temizlenerek istikrara kavuşması için yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. 

AA

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