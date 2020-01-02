200-250 bin mülteci sınırımıza ilerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da Şehir ve Güvenlik Sempozyumu’na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, İdlib’deki saldırılar dolayısıyla bölgeyi terk edenlerin sayısının arttığına dikkat çekti. Erdoğan şöyle konuştu: “200-250 bin mülteci şu anda sınırımıza doğru hareket hâlinde. Bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz, ama iş kolay değil zor, karşınızda insan var. Biz insana karşı bu noktada Batı’nın yaptığı gibi bariyerler, dikenli teller oluşturamayız. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir... Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye kucağını açarken kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının da inandırıcılığı kalmaz” diye ekledi.