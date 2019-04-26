2009 Polis Koleji sınavında usulsüzlük yapan 41 şüpheliye gözaltı

2009'daki Polis Koleji sınavında soruları önceden alarak koleje yerleştikleri tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'daki Polis Koleji sınav sorularının sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, soruları alarak Polis Kolejine yerleştiği belirlenen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın da arasında bulunduğu 13 ilde yürütüldüğü bildirildi. Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 12'sinin yakalandığı öğrenildi. AA

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