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29 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

2021’de gündem seçim olacak

28 Aralık 2020, Pazartesi 23:15
Türkiye siyasetini yakından izleyen anket şirketi yöneticileri ve siyasal iletişim uzmanlarına göre 2021 yılında siyasetin gündemi erken seçim olacak.

Koronavirüsü salgınının damga vurduğu 2020 yılında siyaset dünyası da hareketliydi. Muhalefet partilerinin ekonomik krizi eleştirilerinin merkezine koyarak “yönetemiyorsunuz” diyerek yaptıkları “erken seçim” çağrıları, AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifak’ında karşılık bulmadı ve seçimler için devamlı olarak 2023 yılı işaret edildi. Gazete Duvar, pandeminin ve ekonomik sorunların belirleyici olmaya devam edeceği 2021 yılında siyasetteki muhtemel senaryoları seçmenlerin davranışlarını ölçen kamuoyu araştırmacılarıyla konuştu. Yeni kurulan siyasî partileri, erken seçim tartışmalarını ve ekonomiyi merkeze alan araştırmacılar 2021 yılında erken seçimin çok daha fazla konuşulacağı görüşünde.

Daha zor geçecek

Geçen bir yılın ülke sorunlarının çözülemediği ve biriktirildiği bir yıl olduğunu belirten Siyasal İletişim Uzmanı İbrahim Uslu’ya göre 2021 yılı her açıdan 2020 yılından daha zor geçecek. Pandeminin, ekonominin ve siyasetin sorunlarının biriktiğini, 2020 yılı içerisinde  çözülebilen hiçbir sorun olmadığını ifade eden Uslu,  “Sorunlar nedeniyle 2021 siyaseten daha sıkıntılı bir yıl olacak. Cumhur İttifakı içerisinde yaşanan fikir ayrılıkları, gelen ve gelmesi muhtemel yaptırım kararları, Suriye’de olası gelişmeler, Türk-Amerikan ilişkilerindeki belirsizlikler 2021’i siyaset açısından gerilimi daha yüksek bir yıl yapmaya aday” dedi.

Vatandaşın borçlanma kapasitesi tükendi

2021 yılında bir taraftan hükümetin dış politikasının, diğer taraftan da ekonominin daha fazla konuşulacağını söyleyen Uslu, “Çünkü 2020’de insanların tasarrufları ve borçlanma kapasiteleri tükendi, 2021’de insanlar artık ne yeni borç alabilecek ne de harcayabilecekleri tasarrufları olacak. Dolayısıyla 2021 ekonomik açıdan bir sürü insan için daha zor geçecek. Bu ikisinin yaratacağı türbülansla Cumhur İttifakı’nın geleceğini daha fazla konuşmaya başlayacağız. Ona bağlı olarak da özellikle 2021’in ikinci yarısında erken seçimi daha fazla konuşmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Muhalefet sesini yükseltecek

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise, “2021 yılında Türkiye erken seçimi konuşacak. Muhalefet yani Millet İttifakı’nın bileşenleri genel itibariyle Türkiye’nin iyi yönetilmediği iddiasıyla erken seçimi çok yüksek sesle dile getirecekler. Ben de Cumhur İttifakı’nda da güven tazeleme adına bir erken seçim ihtimalinin konuşulmasını muhtemel görüyorum. Özellikle Amerika’nın Joe Biden döneminde uygulaması muhtemel yeni yaptırımların gündeme gelmesiyle bu konu daha çok konuşulur diye düşünüyorum. Öte yandan Cumhur ya da Millet İttifakı’nda şurada ya da burada bir çatlak oluşursa üçüncü bir ittifak meselesinin de konuşulduğu bir dönem gündeme gelebilir. Ufukta bir seçim görünürse daha çok cumhurbaşkanı adayı odaklı değerlendirmeleri çok yoğun yapacağız” dedi.

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