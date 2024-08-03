23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir sene uzatıldı. Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül’den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Halen 281 olan general ve amiral sayının, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacağı ifade edildi.

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