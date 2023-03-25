23 Mart özel sayımız yoğun ilgi gördü

Gazetemizin 23 Mart özel sayısı Ankara’nın dört bir tarafında dağıtıldı. Beğeni ile karşılanan özel sayımıza ilgi de yoğun oldu.

ANKARA - AHMET TERZİ

Yeni Asya’nın Bediüzzaman’ın vefat yıldönümü için hazırladığı 23 Mart özel sayısı Ankara’nın dört bir tarafında dağıtıldı.

Beğeni ile karşılanan özel sayımıza ilgi de yoğun oldu. Ankara’da Cebeci, Sincan, Pursaklar, Keçiören, Aydınlıkevler gibi bölgelerde ücretsiz dağıtılan özel sayımız esnaflar başta olmak üzere sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlara dağıtıldı. Bediüzzaman’ın ismini duyduğunu söyleyen bir vatandaş, Yeni Asya’nın bu özel sayısı ile onu tanıma fırsatı bulacağını ifada etti.

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Bediüzzaman’dan Allah razı olsun

M. İSMAİL TEZER - İSTANBUL

Gazetemiz Yeni Asya’nın 23 Mart Bediüzzaman Özel Sayısı, İstanbul’a da dağıtıldı.

Tanıtım maksadıyla gazete dağıtılan bölgelerden biri de Şirinevler civarı oldu. Gazemizin dağıtıcıları şöyle konuştu: Hediye gazeteleri bazı esnaf ve evlere dağıttık. Güzel diyaloglar oldu hamdolsun. Esnaflar çok güzel karşıladı. ‘Allah Bediüzzaman’dan razı olsun’ diyenler, Üstadın resmini göstererek ‘İşte memlekete böyle adamlar lazım’ diyenler, ‘Allah mekânını Cennet eylesin, biz Bediüzzaman’ı çok severiz’ diyenler, ‘Bu gazete her gün çıkıyor mu ne güzel diyenler!’ oldu, elhamdülillah...”