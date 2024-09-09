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10 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

28 Şubat davasında ara karar açıklandı

09 Eylül 2024, Pazartesi 17:00
Aralarında emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 28 Şubat davasına Yargıtay’ın bozma kararının ardından devam edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların vareste tutulmalarına hükmettiği duruşmayı 17 Şubat 2025’e erteledi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında “hükümeti cebren vazife görmekten men” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Haklarında bozma kararı verilen 16 sanığın ise, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

AA

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