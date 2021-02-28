28 Şubat’ın yeni versiyonunu yaşıyoruz

28 ŞUBAT’IN 24. YILINI GERİDE BIRAKAN TÜRKİYE, 15-20 TEMMUZ SÜRECİ VE TEK ADAM REJİMİYLE , ÇOK DAHA AĞIR VE VAHİM HAK İHLALLERİNİN YAŞANDIĞI BİR ORTAMA SÜRÜKLENDİ.

28 Şubat’ta defalarca Meclis gündemine getirildiği halde kamuoyu tepkisi sebebiyle hayata geçirilemeyen tasfiyeler, 15-20 Temmuz sürecinde çıkarılan OHAL KHK’larıyla uygulamaya konuldu ve yüzbinlerce insan sorgusuz sualsiz, savunmaları dahi alınmadan ve bütün hakları alınarak görevden ihraç edildi. 28 Şubat’ta doğrudan askerî vesayetin baskısı altında birçok tartışmalı karara imza atan yargı, 20 Temmuz sürecinde de iktidarın ve tek adam rejiminin müdahaleleriyle, hukuka ve vicdana uygunluğu çok tartışılan ve ağır mağduriyetlere yol açan kararlar verdi ve vermeye devam ediyor. 15 Temmuz darbecileriyle hesaplaşma gerekçesiyle yapılanlar, darbeyle de, terörle de ilgisi olmayan birçok kişinin mağduriyetine sebep oldu.

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