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1 MART 2024 CUMA - YIL: 55

28 Şubatçılar hayal bile edemezdi

01 Mart 2024, Cuma 01:31
DEVA’lı Mustafa Yeneroğlu, “Anayasa’yı fiilen yok saymak 28 Şubat’ın kudretli isimlerinin hayal bile edemeyeceği türden gelişmeler” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubat’ın yıldönümünde açıklamalarda bulundu.

“Bugün, 28 Şubat’ın yıldönümünde hukukun ayak bağı olarak görüldüğü, temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı benzer bir süreci yaşıyoruz” diyen Yeneroğglu şunları söyledi: “Dün dindarlara ‘devleti yıkacaklar, rejimi değiştirecekler’ denilerek uygulanan baskı bugün, muhalefete ve iktidarın hukuksuzluklarına itiraz eden, bugünün muktedirlerinin kafasındaki ‘makbul vatandaş’ tanımına uymayan herkese ‘devletin bekası’ sloganıyla uygulanıyor. Muktedirler değişiyor, mağdurlar değişiyor fakat adaletsizlikler baki kalıyor. Bugünün iktidarı, yani bizzat Sayın Cumhurbaşkanı, 28 Şubat’ın yok saydığı dindar kesimden doğdu. Sadece 28 Şubat’ın kudretli isimleri tarafından yok sayılan dindarların değil, toplumun çoğunluğu için demokrasi ve hukuk devleti özleminin ifadesi oldu. Gelinen noktada ise, Sn. Cumhurbaşkanı kendi getirdiği reformlarla savaşa girdi, anayasayı fiilen ortadan kaldırarak bu savaşı kazandı. Bugün 28 Şubat zihniyetinin hayal edemeyeceği bir hukuksuzluk hüküm sürüyor.”

Hiçbir ders çıkarılmamış

Anayasa’yı fiilen yok saymanın, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay üyelerini terörle itham etmenin, mahkemelerin kararlarını hazmedememenin 28 Şubat’ın kudretli isimlerinin hayal bile edemeyeceği türden gelişmeler olduğunu dile getiren Yeneroğlu, “Keyfî ve hukuksuz ihraçlar, masumiyet karinesinin ihlali, adil yargılanma hakkının bertaraf edilmesi gibi pek çok uygulama normalleştirildi. Öte yandan, hukuku ayak bağı olarak gören mevcut anlayış, 28 Şubat sürecinin de yol açtığı gibi, Türkiye’nin ekonomisini çökertti. Türkiye’ye, sadece mağdurun adını değiştiren hukuksuzluk reva görülüyor. 28 Şubat’ın acı tecrübesinden hiçbir ders çıkarılmamış. Muhalefeti, milletin kendinden olmayan kesimini yok saymanın yarattığı siyasal, toplumsal ve ekonomik sorunlar göz ardı ediliyor. Popülist ve dayatmacı siyaset anlayışıyla iktidar, bir zamanlar mağduru olduğu zihniyeti, daha ağır biçimde kullanarak milletin farklı kesimlerine adeta nefes aldırmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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