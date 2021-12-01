3,2 milyon kişi temiz suya kavuştu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yurt dışında yürüttüğü çalışmalarla Suriye ve Afrika’da 3 milyon 163 bin kişiye yetecek miktarda temiz içme ve kullanma suyu temin edildi.

DSİ’den edinilen bilgiye göre, kurumun Suriye, Afrika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) su temini çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekâtı’nın gerçekleştirildiği bölgede yer alan Çobanbey, El Bab, Azez, Marea ve Darmik’te 101 su sondaj kuyusu açılarak 705 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlandı. Ayrıca, savaştan etkilenen 60 kuyuda bakım ve onarım çalışması yapıldı. “Fırat Kalkanı Harekâtı Kapsamında Terörden Arındırılan Bölgelerde Açılan İçme Suyu Kuyularının Bağlantı Hatlarının Yapılması” çalışmaları kapsamında da Çobanbey’de 3, Sosian’da 7 ve Zilif’te 1 olmak üzere toplam 11 kuyu devreye alındı. Ayrıca, sınırın Türkiye tarafında sığınmacıların yaşadığı kamplarda gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla Kahramanmaraş’ta 16, Şanlıurfa’da 9, Adana’da 5 olmak üzere toplamda 30 su kuyusu açıldı ve yaklaşık 650 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu elde edildi. Türkiye’de kamp bölgeleri dışında yaşayanlara yönelik belediyelere katkı amaçlı içme ve kullanma suyu temini için de toplam 42 su sondaj kuyusu inşası yapıldı. Afrika’da yapılan çalışmalarla da çok sayıda ülkeye su sağlandı. AA

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