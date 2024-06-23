3,8 milyon dosya arabuluculukla çözüldü

23 Haziran 2024, Pazar 17:00
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2013’te uygulanmaya başlanan arabuluculuk uygulamasıyla 3 milyon 830 bin dosyada anlaşma sağlandığını duyurdu.
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ihtiyari arabuluculuğun 14 Kasım 2013’te hukuk sistemine kazandırılmasının ardından, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018’den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan ve tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020’den itibaren arabuluculuk zorunlu olarak uygulanıyor. Arabuluculukta bugüne kadar 5 milyon 956 bin 797 dosyanın sisteme girdiğini belirten Bakanı Yılmaz Tunç “Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 766 bin 703 dosyadan 3 milyon 830 bin 372’si anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.” ifadesini kullandı. Tunç, iş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 129 bin 311 dosyadan 1 milyon 54 bin 805’inin anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, başarı oranının yüzde 51 olduğunu ve bu dosyaların ortalama 10 günde çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.
Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.