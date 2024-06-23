3,8 milyon dosya arabuluculukla çözüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2013’te uygulanmaya başlanan arabuluculuk uygulamasıyla 3 milyon 830 bin dosyada anlaşma sağlandığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ihtiyari arabuluculuğun 14 Kasım 2013’te hukuk sistemine kazandırılmasının ardından, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018’den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan ve tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020’den itibaren arabuluculuk zorunlu olarak uygulanıyor. Arabuluculukta bugüne kadar 5 milyon 956 bin 797 dosyanın sisteme girdiğini belirten Bakanı Yılmaz Tunç “Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 766 bin 703 dosyadan 3 milyon 830 bin 372’si anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.” ifadesini kullandı. Tunç, iş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 129 bin 311 dosyadan 1 milyon 54 bin 805’inin anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, başarı oranının yüzde 51 olduğunu ve bu dosyaların ortalama 10 günde çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.