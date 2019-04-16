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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

3 ilçe yeniden sandık başına gidecek

16 Nisan 2019, Salı 15:34
Yerel yöneticilerin belirlendiği 31 Mart seçimlerinin yapılmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kısıtlı seçmenin oy kullandığının tespit edildiği 3 ilçede yeniden seçim kararı aldı.

31 Mart'ta sandık başına giden Türkiye, belediye başkanlarının yanı sıra belediye ve il genel meclis üyeleriyle muhtarlarını belirledi.

Çoğu ilde seçimler sonuçlanıp yeni belediye başkanları görevlerine başlarken, birbirine yakın oyların alındığı bazı yerlerde ise itirazlar öne çıktı.

İtirazlar nedeniyle İstanbul'un Maltepe ilçesinde sayımlar sürerken, YSK 3 ilçede ise seçimlerin yenilenmesi yönünde karar aldı.

Buna göre kısıtlı kişilerin oy kullandığı belirlenen Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde seçmen 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.

Yusufeli'nde CHP itiraz etti

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AKP'nin adayı Eyüp Aytekin belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı. CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, aradaki farkın 1'e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.

Honaz ve Keskin'de AKP itirazı

Seçimlerin yenilenmesine karar verilen bir diğer ilçe ise Denizli Honaz oldu.

Honaz'da CHP adayı Yüksel Kepenek'in ikinci sıradaki adaydan 8 oy fazla almasının ardından, AKP'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AKP'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3'e düşmüştü.

AKP ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine geçersiz oyların sayılması sonucu Kepenek 1 oy farkla seçimi önde tamamlamıştı.

AKP'nin buna yaptığı itirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar verdi.

Kırıkkale Keskin'de ise resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AKP adayı Dede Yıldırım bin 799 oy aldı.

AKP adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü.

Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AKP bu seferde YSK'ye başvurmuştu.

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti.

Mazbata iptal edildi

YSK son aldığı kararda ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden, seçilen adaya verilen mazbatayı iptal etti.

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'ye başvurarak, Keskin Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildiğini belirtti. Özel, Keskin İlçe Seçim Kurulunun bu süreçte İYİ Parti adayına mazbata düzenlediğini ve verilen mazbatanın iptalini istedi. Başvuruyu görüşen YSK, ilçede seçilen adaya verilen mazbatanın iptaline karar verdi.

Bu karar, seçimlerin yenileneceği yerlerde eğer mazbata verilmişse emsal niteliği taşıyacak.

AA

Etiketler: ysk, seçim
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