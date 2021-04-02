3 yeni S Tipi Cezaevi kuruldu

Ülkemizde tutuklu ve hükümlü sayısı 286 bini geçti.

Birçok cezaevinde hijyen, sağlık, kapasite gibi pek çok sorun yaşanırken cezaevlerine konulan tutuklu ve hükümlü sayısı da artmaya devam ediyor. Bu sorunların gölgesinde yapılış ve tecrit biçimi birçok kez tartışma konusu olan cezaevlerine S Tipi Cezaevi de eklendi. Açılan cezaevlerinin yeni sorunları beraberinde getireceğini söyleyen İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, “Her yeni hapishane, daha çok insan tutuklayacağım demektir” dedi.

39 YENİ CEZAEVİ GELİYOR

Türkiye’de açık ve kapalı olmak üzere 396 cezaevi bulunuyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül geçen sene yaptığı açıklamada sadece 5 yılda 94 cezaevinin inşa edildiğini söyledi. Bakanın açıklamalarından 1 yıl sonra artan tutuklu ve hükümlü sayılarıyla birlikte Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi, Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi, Iğdır S Tipi Cezaevi adında 3 yeni cezaevi daha kuruldu. Bu 3 cezaevinin koğuşları tek ve 3 kişilik olacak. Öte yandan Samsun’un Çarşamba ilçesinde de 2 adet S Tipi Cezaevi’nin inşaatı devam ediyor. Kurulan bu yeni cezaevleri arasında hükümlü ve tutuklu sevklerinin yapıldığı tek cezaevi ise Iğdır. Adalet Bakanlığı’nın planlarına göre ise sadece bu yıl içerisinde 39 yeni cezaevinin açılacağı öngörülüyor.