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1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

30 liralık kitap 80 lira olur

01 Aralık 2021, Çarşamba 19:28
Kurdaki artış yayıncılık sektörünü derinden etkiliyor. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Haluk Hepkon, “Şu an 20-30 TL olan bir kitabın satış fiyatını 70-80 TL’ye çıkaracağız. Bunu kâr etmek için değil, zarar etmemek için yapacağız.” dedi.

Türkiye kitap kâğıdını ithal eden bir ülke. BBC Türkçe’nin haberine göre, Kitap kâğıdının yanı sıra matbaa materyalleri de ithal ediliyor. Bu nedenle de ithalatta yaşanabilecek tedarik sorunları ve fiyat artışları dışında döviz kurundaki yükselişler de Türkiye’de yayıncılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Covid-19 pandemisinden bu yana küresel tedarik sorunları nedeniyle Türkiye’de de kitap kâğıdı fiyatları artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Nisan 2021 verilerine göre, yüzde 45 zamlanan kâğıt ve kâğıt ürünleri yıllık bazda en çok zamlanan üç üründen biri oldu. TL’nin Euro karşısındaki hızlı değer kaybı da, Euro ile yapılan kâğıt ve matbaa ticaretini de derinden etkiledi. Dergâh Yayınları sahibi Asım Onur Erverdi, sektörde bir finansman krizi ile karşı karşıya kaldıklarını söylerken, Heretik Yayıncılık kur artışı, kâğıt maliyetlerindeki olağanüstü artış, üretim sürecindeki bütün aşamaların peşin olarak işlemeye başlaması, kapak kağıdının olmaması sebepleriyle baskısı biten kitaplarını yeniden basmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi

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