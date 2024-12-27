31 ere tahliye kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Acıbadem’deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin müebbet hapis cezasına çarptırılan 31 er hakkındaki kararları bozarak, tahliyelerine karar verdi.

Darbe girişimi sırasında Türk Telekom baskını ile Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin öldürülmesini kapsayan eylemlerle ilişkili müebbet hapis cezası kararları 20 Nisan 2018’de verilmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, rütbeli yedi sanığa ‘anayasayı ihlâl’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 28 ere de aynı suçlardan müebbet hapis cezası vermişti. AA

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