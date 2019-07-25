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25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

36. Gölcük pikniğinde nurlu buluşma

25 Temmuz 2019, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Ege okuyucuları, izmir ili ödemiş ilçesinin gölcük yaylasında geleneksel olarak gerçekleştirdikleri piknik programında buluştular.

Geçtiğimiz Pazar günü, Yeni Asya Gazetesi Ege okuyucuları İzmir İli Ödemiş ilçesinin Gölcük Yaylası’nda 19. Dönem Milletvekili Mehmet Özkan’ın yeşilliklerle dolu bahçesinde 36. defa aileleriyle birlikte buluştular. Yeni Asya okuyucu buluşmasına İzmir il ve ilçesinin yanı sıra Aydın, Manisa il ve ilçeleri, Uşak, Burdur ve Kırşehir illerinden de katılım olduğu görüldü. Yoğun bir katılım sağlanan piknikte konuşmacı olarak Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz hazır bulundu. Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulundan Hasan Şen’in ve Sabahattin Boyacının da hazır bunduğu piknik programı, saat 11.30’da, Türkiye Kur’ân-ı Kerîm Okuma Yarışması birincisi Fas’lı hafız Omar Tarha’nın okuduğu aşr-ı şerifle başladı. Programın açış konuşmasını Gazetemiz yazarlarından Süleyman KÖSMENE yaptı. Bu yıl 36.sını yaptığımız pikniğimize uzaktan yakından katılan okuyucularımıza hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan Kösmene, Haşir Risalesi’nden bir ders yaptı. Kösmene, “Kayıtlarımız melekler tarafından tutuluyor. Bu kayıtlar bir meşher-i azam olan mahşerde ve daha ileride Cennette inşallah bizim lehimize şahitlik edecektir. Bu karenin içinde yer almak o gün orada yüz akımız olacak inşallah” dedi. 

Hadiseler, Yeni Asya’yı hep haklı çıkardı 

Daha sonra kürsüye gelen Kazım Güleçyüz, Risale-i Nur perspektifiyle ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte Türkiye’nin demokratik hukuk devleti kriterlerinden hızla uzaklaştığını vurgulayan Güleçyüz, 23 Haziran İstanbul seçiminde sandıktan çıkan sonuçla siyasi atmosferin değiştiğini ve bu gidişe fren koyma fırsatı doğduğunu söyledi. Yeni Asya’nın bu tabloda da he zamanki gibi, hak, hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlüklerden yana tavır aldığını anlatan Güleçyüz, gazetemizin yarım asırlık çizgisinin hep bu istikamette olduğunu aktardı. Yeni Asya’nın darbelere karşı çıkarak hukuk ve demokrasiyi savunduğunu, ağır bedeller ödediğini, bu duruşunda çoğu zaman yalnız kaldığını, hatta ağır baskı, saldırı ve iftiralara hedef olduğunu hatırlatan Güleçyüz, “Ama zaman ve hadiseler hep Yeni Asya’yı haklı çıkardı” diye konuştu.

Hürriyet ve adalet mücadelesi

Güleçyüz  şöyle devam etti:  “Üstad Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’la başlattığı müspet hareket eksenli iman hizmeti aynı zamanda hürriyet ve adalet mücadelesiyle iç içe geçmiştir. Masum bireyin hukukunu her şeyin önünde tutan Hazret-i Ali’nin (ra) adalet-i mahza hassasiyeti, adalet mücadelemizin çıkış noktasıdır. Hürriyet de imanın hassasıdır ve Yezid’in istibdadına karşı hürriyet-i şer’iye kılıcını çeken Hazret-i Hüseyin (ra) bu mücadelenin öncüsüdür.” Güleçyüz, Yeni Asya’nın Risale-i Nur ölçü ve prensipleri çerçevesinde meşveretle belirlediği bu çizgide şahs-ı maneviden aldığı güçle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğini vurguladı. Katılımcılara ödemiş köfte ikram edilen programın öğleden sonraki oturumu şiir dinletisi ile başladı. Neyzen Mustafa Sağlam ile bendir Enes Sağlam’ın neyi eşliğinde Ömer Öçalan şair Hasan Şen’in “Üstad Dinlerken” adlı şiirini okudu. Programın bundan sonraki bölümü Güleçyüz’ün sorulara verdiği cevaplarla devam etti. Program sonunda Yeni Asya okuyucuları 37. Piknikte tekrar buluşmak duâsıyla hasretle kucaklaşarak ayrıldılar. 

İzmir - Yeni Asya 

Etiketler: yeni asya, izmir
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