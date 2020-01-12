380 bin kişi sınırda

İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için içerisinde gıda, ayakkabı, temizlik malzemesi, battaniye, kışlık giyimin yer aldığı 6 tırlık yardım gönderildi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Koçer, yaptığı açıklamada, kış günü soğuk ve açıkta kalan insanlar için Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldiklerini söyledi. Koçer, sınır ötesinde saldırılardan kaçan binlerce insanın çamur deryasına dönen çadırlarda ve ağır şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalıştığını belirtti. Koçer, ayrıca, ‘’Soğuk kış gününde yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ederek sınırımıza gelen 380 bine ulaşan insan var. Türkiye’nin insani yardım gücü her zaman mazlumların yanındadır’’ dedi. AA

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