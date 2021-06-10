4 ayda bankalara 34.5 milyar TL faiz

BDDK’nın verilerine göre bu yılın ilk dört aylık döneminde vatandaşlar bankalara toplam 34.5 milyar lira faiz öderken bankaların aynı dönemdeki kârı ise 20.7 milyar lira oldu.

Independent Türkçe’nin haberine göre, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, esnafın ve vatandaşın pandemide iktidar tarafından yüzüstü bırakıldığını belirterek, “Bu yılın ilk 4 ayında vatandaşlar tüketici kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara toplam 34,5 milyar lira faiz ödedi” dedi. Nisan ayında özel bankalar 4,3 milyar kâr ederken kamu bankaları 432 milyon TL zarar etti. Bankaların aynı dönem 20,7 milyar lira kar ettiğini kaydeden Bulut, borcunu borçla kapatmaktan başka çaresi olmayan esnafın ve vatandaşın bankalara çalıştığını söyledi. Bulut, borcunu borçla kapatmaktan başka çaresi olmayan esnafın ve vatandaşın bankalara çalıştığını söyledi. Bankaların verdiği kredilerin 3 trilyon 855 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Bulut, bankaların bu yılın ilk 4 ayında 20,7 milyar lira kar ettiğini bildirdi.

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