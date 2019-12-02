'49 milyon yeni nesil kimlik kartı verildi'

İçişleri Bakanı Soylu, "Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin açılışında yaptığı konuşmada, ehliyet, pasaport ve kimlik kartlarının değişimleri ve tek çatı altında verilmesi konusunda önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Üçü bir arada" projesini hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, "Hem ehliyeti, hem kimliği hem de pasaportu aynı çatı altında verilmesini sağlayacak önemli projeye imza attık. Eğer sizin tecrübeniz olmasaydı, lastiği patlatırdık. Hepinize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özellikle personel takviyesi ve yeni randevu verme sistemi ile randevu verme süresinin bir güne, işlem sürelerinin ise 8 dakikaya düştüğüne dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"2017'den sonra yıllık işlem hacmi yaklaşık 50 milyona yükseldi. 'Üçü bir yerde' projesiyle pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı için tek başvuru ve bir kez verilen parmak izi, fotoğraf ve imza ile işlem gerçekleştirilir hale geldi. Türkiye genelinde 801 pasaport, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan 1+3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor. Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verildi, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaştı. Yani yıl bittiğinde inşallah 50 milyonu devirmiş olacağız ya da 50 milyon eşiğinde olacağız."