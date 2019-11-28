5 asker şehit oldu

PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna havan topuyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda Tankçı Uzm. Çvş. Şevket Tekin ile Tankçı Uzm. Çvş. Davut Armağan Keskin şehit düşerken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı. Saldırının gerçekleştiği Ayn İsa bölgesi topçu atışlarıyla vuruldu. İçişleri Bakanlığı, Hakkâri’de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu. Hakkâri ile Çukurca ilçesi arasında bulunan, yol güvenliğinin sağlandığı Davuş Tepe Üs Bölgesi’nde meydana geldi. Hakkâri ve çevresinde yağmur etkili olurken, üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu iki asker şehit oldu, on üç asker de yaralandı. Millî Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı Bölgesi’nde de yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Millî Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe Harekâtı Bölgesi’nde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir kahraman silâh arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.