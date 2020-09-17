5 bin orman işçisi kadrosu neden verilmedi?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye orman yangınları hususunda başta yangınlarla mücadele etmek üzere Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren personellerin karşılaştığı zorluklarla birlikte çeşitli sorunlarını sordu.

Önergesinde Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yönetici, memur ve işçi pozisyonlarında çalışan toplam personel sayısını soran Karaduman şu soruları yöneltti: “2019 yılında İzmir’deki büyük yangın sonrasında Cumhurbaşkanının talimatıyla 5000 işçi kadroya alınacağı söylenmişti ancak bu henüz gerçekleşmedi. Bu talebin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmadığı iddiası doğru mudur? Şu ana kadar 700 işçinin emekli olduğu, Orman teşkilatında emekli olan bu kişilerin yerine yeni istihdam yapılmaması durumunu nasıl açıklıyorsunuz?” Ankara – Recep Gören

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