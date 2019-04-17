50 kişinin beyanları yeniden incelemeye alındı

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili daha önce ifadelerine başvurulan 50 kişinin anlatımlarının yeniden incelemeye başlandığı, 8 polisin de beyanlarının yeniden alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Rabia Naz’ın babası adalet arıyor Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Nisan 2018'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor. Soruşturmada hiçbir detayın atlanmamasına ve şüpheye yer bırakılmamasına özen gösteren savcılık, daha önce bilgilerine başvurulan 50 tanığın ifadelerini yeniden tek tek inceliyor. Gerekli görülmesi halinde bu hafta içerisinde tanıkların yeniden ifadelerine başvurulabileceği öğrenildi. Rabia Naz Vatan'ın öldüğü olaya ilişkin Eynesil Emniyet Amirliğinde görevli 8 polisin de savcılık tarafından ifadelerinin yeniden alınması kararlaştırıldı. Sabah saatlerinden itibaren polislerin ifade alım işlemlerine başlandığı belirtildi. Öte yandan, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan 5 kişilik özel ekip de her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. *** Rabia Naz olayında yeni gelişme: İntihar ihtimali düşük Giresun’un Eynesil ilçesinde Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin başlatılan adlî süreç kapsamında, olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. 60 şahit bir kez daha dinlenecek. Habertürk’ün haberine göre, adlî kaynaklar, intiharın düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Olayın takipçisi olan gazeteci Metin Cihan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Baba Şaban Vatan’ı aradım. 3 haberi verdim: 1) Olay yeri polisleri hakkında inceleme başlatıldı, 2) 60 şahit yeniden dinlenecek, 3) HSK müfettişleri: “intihar düşük ihtimal”. Tek cümleyle duygu ve düşüncelerini istedim: “Duygu ve düşüncelerim eşim… eşim… sevinçten ağlıyor şu an” paylaşımında bulundu. AA

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