55 milyon dolara uzay yolculuğu

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna başladı. Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi olarak anılan uzay seyahati başladı. Türk astronot Alper Gezeravcı’nın içerisinde bulunduğu, Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı.

Astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu’na SpaceX şirketinin roketlerini ve kapsülünü kullanarak ulaştıran Axiom şirketi Houston merkezli ve her bir astronot için en az 55 milyon dolar ücret alıyor.

Dragon kapsülünde Gezeravcı’yla birlikte, İtalyan Hava Kuvvetleri’nden Albay Walter Villadei, İsveçli pilot Marcus Wandt ve emekli NASA astronotu İspanyol ve Amerikan vatandaşı Michael Lopez Alegria’da yer alıyor. Astronotları taşıyan Falcon 9 roketi yerel saatle 16:49, Türkiye saatiyle gece saat 00:49’da uzay yolculuğuna başladı. Dragon roketi, 36 ila 40 saatlik bir seyahat sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin 55 milyon dolar ödeyerek uzaya astronot gönderme macerasını, “Yapımında hiçbir katkımız olmayan, bize hiçbir katkısı olmayacak olan bir uzay gemisiyle bir Türk astronotu, uzay gemisinin sahiplerine 55 milyon dolar ödeyerek uzaya göndermekle neleri yapmaktan vaz geçtik sorusu alternatif maliyet kavramının iyi bir örneğidir” diyerek eleştirdi.

Haber Merkezi